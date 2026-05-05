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VÍDEO | Luis García y cinco equipos en su corazón y en la lucha por el descenso

Luis García Plaza, exentrenador de Levante UD y Elche CF, vive una situación poco usual en este tramo final de temporada. Actualmente, en el Sevilla FC, con el objetivo de salvar a los de Nervión de la 'quema' del descenso, tiene pasado en otros cuatro equipos inmersos en la batalla por la permanencia en Primera división. Además de los dos conjuntos valencianos, Elche y Levante, el madrileño también ha pasado por los banquillos del RCD Mallorca y más recientemente del Alavés, precisamente, quien ha caído a la zona de descenso con la victoria sevillista del lunes noche ante la Real Sociedad.