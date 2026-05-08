Jaume Puig

Shakira lanza la canción oficial del Mundial 2026

El Mundial 2026 empieza a calentar motores y Shakira repite como voz oficial. El tema se llama Dai Dai, tiene ritmo y suena igual de pegadizo que el famoso waka waka. El vídeo se ha grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. La cantante y compositora colombiana sigue ligada al mundo del fútbol después de que su 'Waka, Waka' (Esto es África) sonara en la Copa del Mundo 2010 de Sudáfrica, que conquistó España, y cuatro años después pusiera también música al torneo de Brasil con 'La La La'. Además, su éxito 'Hips Don't Lie' resonó en la edición de Alemania 2006 y lo interpretó antes de la final del torneo. Shakira desveló 'Dai Dai' este jueves en sus redes sociales, con un clip de un minuto grabado en el estadio de Maracaná, Río de Janeiro, donde se puede escuchar parte de la canción que interpreta y baila sobre el césped junto a un grupo de bailarines. La canción oficial del Mundial 2026 será lanzada el próximo 14 de mayo. El éxito está clara-mente asegurado.