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El último lío en Brasil con Neymar antes de la lista mundialista

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El último lío en Brasil con Neymar antes de la lista mundialista

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Lo que ocurrió con Neymar parece sacado de una película entre el terror y la comedia. El astro brasileño vivió una de las noches más surrealistas y humillantes de su carrera en la durísima derrota del Santos FC ante el Coritiba (0-3), en un partido marcado por el caos, los insultos desde la grada y un error arbitral insólito. No es la primera vez que las cosas se complican para Ney con la lista que debe ofrecer Carlo Ancelotti, ex del Real Madrid, en el horizonte.

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