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Ancelotti recupera a Neymar para el Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó la convocatoria de Neymar para el próximo Mundial y aseguró que el delantero será “un jugador clave” para la selección brasileña en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Durante una rueda de prensa, celebrada en Río de Janeiro, el técnico italiano explicó que el cuerpo técnico ha seguido de cerca la evolución física del atacante a lo largo del último año, marcado por diversos problemas físicos que le apartaron de gran parte de la fase de clasificación.