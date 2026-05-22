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Álvaro Arbeloa analiza su etapa al frente del Real Madrid

Álvaro Arbeloa ha explicado que durante los últimos cuatro meses ha afrontado su etapa al frente del equipo con el Real Madrid siempre como prioridad. El técnico ha reconocido que con 25 jugadores “no puedes tener la misma relación” con todos y ha admitido que ha habido diferencias, aunque asegura que las ha resuelto “de la mejor manera” junto a sus futbolistas. Arbeloa ha subrayado que se siente agradecido a todos ellos por lo vivido en este tiempo y ha destacado el respeto mutuo que, según ha dicho, ha existido en el vestuario. “Yo también he intentado mostrárselo a ellos”, ha señalado, al tiempo que ha defendido que la oportunidad le llegó en unas circunstancias que no eligió. El entrenador ha insistido en que lo importante no es lo que sucede, sino cómo se afronta, y ha afirmado que ha intentado hacerlo siempre pensando en el bien del club. En ese sentido, ha reconocido que en estos meses ha pensado “más en el Real Madrid que en mí” y que ha actuado como creyó que debía hacerlo.