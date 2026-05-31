RFEF

VÍDEO ESPAÑA | Primer día de trabajo de Javi Guerra con la Roja en imágenes

Delirio en Las Rozas en el primer día de trabajo con España de Javi Guerra. El centrocampista del Valencia CF vivió su primer entrenamiento con la Selección absoluta en una jornada de baño de masas a los internacionales y el inicio de la preparación para el Mundial 2026. La selección española ha puesto en marcha su hoja de ruta hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente completó este domingo su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, una sesión abierta al público que reunió a más de 2000 aficionados y que dejó una imagen especialmente significativa para el valencianismo. Más información