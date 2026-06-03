Juanma Romero

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Polémica celebración con stripper en la fiesta del juvenil del FB Bonrepós i Mirambell

La fiesta de celebración del ascenso del equipo juvenil del FB Bonrepós i Mirambell está en el ojo del huracán. La presencia de una stripper en el acto, y que contaba con jugadores menores de edad, ha llenado de polémica al equipo valenciano. El ayuntamiento ya ha anunciado que va a estudiar acciones legales contra la directiva ya que al margen de la actuación de la stripper se sirvió alcohol a menores. El club ha emitido un comunicado desmarcándose de las actuaciones realizadas y ha señalado que va a reforzar sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse. Más información