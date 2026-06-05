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El análisis de Luis de la Fuente en el empate a uno de España ante Irak

Luis de la Fuente se mostró satisfecho tras el encuentro de preparación disputado en Riazor (empate a 1 ante Irak) , destacando el debut de varios futbolistas y el esfuerzo colectivo del grupo. El técnico riojano subrayó que la cita sirvió para realizar un trabajo condicional y físico de alta intensidad, ideal para que los jugadores recuperaran el ritmo competitivo tras los días de descanso previos. Asimismo, celebró la aportación de los jóvenes talentos, a quienes auguró un gran futuro en la selección absoluta, y remarcó la importancia de haber cerrado el partido sin lamentar lesiones en la plantilla. Con la mirada puesta en la siguiente fase de la preparación, el seleccionador español avanzó que el plan de trabajo cambiará por completo una vez que el equipo aterrice en territorio estadounidense. De la Fuente anticipó que los próximos compromisos exigirán un mayor nivel de ritmo, intensidad y exigencia, además de dar entrada a otros futbolistas que sumarán potencial al bloque. De este modo, la expedición afronta el viaje con la mente despejada y el foco plenamente centrado en los objetivos finales del torneo.