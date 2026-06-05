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La selección ya vuela a Estados Unidos en pos de la segunda estrella

La selección española de fútbol ya ha puesto rumbo a Estados Unidos desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. Los de Luis de la Fuente aterrizarán en el aeropuerto internacional de Nashville pasadas las 19:00 horas. Una vez allí, la Roja tomará otro vuelo con destino a Chattanooga (Tennessee) que será el campo base de los nuestros durante la fase de grupos. La selección buscará en Norteamérica su segunda estrella mundial y tendrá como primeros rivales a Cabo Verde el 15 de junio, Arabia Saudí el 21 de junio y Uruguay el 27 de junio. Más información