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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan regresa a su país

El árbitro de fútbol somalí Omar Abdulkadir Artan inició su viaje de regreso a Mogadiscio desde el aeropuerto de Estambul, después de que las autoridades de Estados Unidos le denegaran la entrada al país, impidiéndole cumplir con su designación para arbitrar en el Mundial de fútbol 2026.A su llegada al control de pasaportes de la terminal turca, Artan expresó su gratitud hacia los organismos deportivos y sus compatriotas, aunque evitó profundizar en la polémica. "Me siento muy bien ahora. Quiero agradecer a la FIFA su apoyo incondicional en todo momento, y también al pueblo somalí. Estoy muy agradecido con la FIFA y con la CAF (Confederación Africana de Fútbol)", declaró el colegiado antes de embarcar en un vuelo de Turkish Airlines. Más información