Instagram Kelci-Rose Bowers

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Marcos Senesi y su novia protagonizan el primer vídeo viral del Mundial 2026

La llamada de Lionel Scaloni provocó un giro inmediato en los planes de Marcos Senesi, que disfrutaba de unos días de descanso en Ibiza junto a su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers. Los dos se conocieron en 2024 en el Bournemouth, y ahora emprenden nuevos retos. De hecho, Senesi acaba de fichar por el Tottenham... y ahora le ha llegado la citación con la albiceleste en unos días de "locura" para él. La lesión de Leonardo Balerdi abrió la puerta a su convocatoria cuando todas las miradas apuntaban al todavía valencianista Guido Rodríguez. Ahora, al defensa le toca hacer, encantado, las maletas de España a tierras americanas para jugar el Mundial 2026. Su pareja, Kelci-Rose, le acompaña en el viaje. Mientras tanto, el vídeo de ambos en el momento de la conversación con el seleccionador se ha hecho viral en redes sociales.