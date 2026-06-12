River Plate

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VÍDEO FÚTBOL | Otamendi ficha por River Plate

Después de meses de rumores y especulaciones, el futuro de Nicolás Otamendi ya es una realidad. El veterano central argentino, campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 y uno de los defensores más destacados de su generación, pondrá fin a su exitosa etapa en el fútbol europeo para regresar a su país. River Plate anunció oficialmente la incorporación del exjugador del Valencia CF, que firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y se incorporará a la disciplina del conjunto millonario una vez concluya su participación con Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Más información