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VÍDEO MUNDIAL | Resumen de la victoria de Corea del Sur y el recital de Kang In

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La selección que lidera el ex del Valencia CF Kang In Lee, Corea del Sur, se ha impuesto en su primer partido de la Copa del Mundo a la República Checa por dos goles a uno. Kang In comandó la remontada del equipo asiático desde el mediocampo y fue clave en el tanto del empate con una asistencia magistral. El partido se ha jugado en la madrugada de este viernes, hora española.

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