FIFA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO MUNDIAL | Resumen de la victoria de Corea del Sur y el recital de Kang In

La selección que lidera el ex del Valencia CF Kang In Lee, Corea del Sur, se ha impuesto en su primer partido de la Copa del Mundo a la República Checa por dos goles a uno. Kang In comandó la remontada del equipo asiático desde el mediocampo y fue clave en el tanto del empate con una asistencia magistral. El partido se ha jugado en la madrugada de este viernes, hora española.