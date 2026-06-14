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VÍDEO MUNDIAL 2026 | El golazo del 'español' Saibari en el Marruecos - Brasil

Marruecos ha dejado muy buenas sensaciones en su primer partido del Mundial. En 2022 se plantó en semfinales, después de dejar fuera a España en los octavos, y ahora ha empezado fuerte con un empate a uno, pero siendo superior a Brasil. En el once marroquí hay mayoría de jugadores nacidos fuera del país, entre ellos, el goleador, natural de Terrassa: Ismael Saibari. Más información