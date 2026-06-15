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VÍDEO MUNDIAL 2026 | Resumen de la goleada de Suecia a Túnez

Suecia se ha colocado líder del grupo por delante de Países Bajos y Jaón gracias al empate entre ambos y, sobre todo, a la espectacular goleada que le ha infligido a Túnez bajo la batuta del ex de la Real Sociedad Alexander Isak. El delantero dio dos asistencias y anotó uno de los cinco tantos. Por lo tanto, ha brillado con incidencia directa en tres tantos del recital sueco.