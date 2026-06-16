Redacción SD

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¡Otra polémica en el Mundial! Mohammad Mohebi 'dispara' a los aficionados tras marcar con con Irán

Hay celebraciones y 'celebraciones'. En un momento de efusividad puede pasar casi de todo y es que se puede perder el control y hacer cosas impensables. Esto es lo que le pudo pasar al iraní Mohammad Mohebi cuando anotó el 2-2 contra Nueva Zelanda en el estadio de Los Ángeles, emulando a un pistolero que llena de balazos a los aficionados de las gradas. Se mire como se mire, la polémica está servida.