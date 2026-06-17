Telefe

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO MUNDIAL 2026 | El histórico hat-trick de Leo Messi que enloquece a Argentina

Lionel Messi ha vuelto a escribir un capítulo legendario en su extensa y gloriosa trayectoria. Los tres goles con los que Argentina se ha estrenado en el Mundial 2026 con triunfo sobre Argelia llevan su sello y lo colocan igualado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la Copa del Mundo con 16 dianas. Aquí puedes ver sus tres 'golazos'. El primero, un obús desde lejos. El segundo, un tanto de puro olfato de 'killer', y el tercero, el de toda la vida, con la zurda coloca el balón lejos del meta.