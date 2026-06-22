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VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

El denominado caso Julián Álvarez ha dado un giro importante tras las declaraciones del delantero argentino después del Argentina - Austria en el Mundial. ¡Ha estallado! El atacante ha admitido su intención de salir del Atlético de Madrid en este mercado... y así se lo ha hecho saber a los dirigentes rojiblancos. Objetivo del FC Barcelona, Julián ha asegurado que la mejor opción "para todos" es una transferencia. Más información