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VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

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ESPN

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El denominado caso Julián Álvarez ha dado un giro importante tras las declaraciones del delantero argentino después del Argentina - Austria en el Mundial. ¡Ha estallado! El atacante ha admitido su intención de salir del Atlético de Madrid en este mercado... y así se lo ha hecho saber a los dirigentes rojiblancos. Objetivo del FC Barcelona, Julián ha asegurado que la mejor opción "para todos" es una transferencia. Más información

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