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Así celebró la selección española los cumpleaños de Merino y Rodri

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Así celebró la selección española los cumpleaños de Merino y Rodri

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Estados Unidos
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La selección española de fútbol celebró este lunes 22 de junio, durante su concentración en los Estados Unidos, los cumpleaños de Mikel Merino y Rodri. Tanto el jugador navarro como el madrileño han cumplido 30 años. Tras golear a Arabia Saudí, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente ya prepara la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial. España se enfrentará a Uruguay en la madrugada del sábado en Guadalajara (México).

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