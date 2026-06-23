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Así celebró la selección española los cumpleaños de Merino y Rodri

La selección española de fútbol celebró este lunes 22 de junio, durante su concentración en los Estados Unidos, los cumpleaños de Mikel Merino y Rodri. Tanto el jugador navarro como el madrileño han cumplido 30 años. Tras golear a Arabia Saudí, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente ya prepara la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial. España se enfrentará a Uruguay en la madrugada del sábado en Guadalajara (México).