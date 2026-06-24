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VÍDEO MUNDIAL 2026 | "El VAR se fue a tomar un café"

Carlos Queiroz tiró de sarcasmo en la rueda de prensa tras el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana para reclamar un penalti. "Tuvimos nuestras ocasiones, ellos han tenido suerte, han tenido mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café, es normal, a mí también me gustaría tomarme un café de vez en cuando, pero fue un penalti claro y tarjeta roja. ¿Tenéis alguna duda al respecto? ¿Los que visteis el partido tenéis alguna duda o soy solo yo, que estuve en el partido?". Más información