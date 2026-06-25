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La afición marroquí sufre en Casablanca pero celebra la clasificación en el Mundial

Miles de personas celebraron anoche en Casablanca la clasificación de Marruecos para las eliminatorias del Mundial 2026 tras ganar a Haití en un partido que tuvieron que sufrir y remontar. La clasificación llega como segundos en un duro grupo con la poderosa selección de Brasil y la pujante Escocia, que finalmente será tercera. Los aficionados marroquís se unieron en una pantalla gigante para vibrar con los goles de su equipo, aunque al principio sufrieron más de la cuenta. Más información