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Cientos de brasileños celebran en el FIFA Fan Festival la victoria del equipo

Cientos de brasileños se han reunido en el FIFA Fan Festival en Río de Janeiro para ver el partido del Mundial de fútbol. Allí los aficionados han podido ver como su equipo ganaba el partido contra Escocia, 3-0. La victoria les ha puesto a la cabeza del grupo C, por lo que se han clasificado para la siguiente fase. El ambiente festivo estaba por toda la playa y la lluvia no ha aguado las celebraciones de una afición teñida de verde y amarillo. Más información