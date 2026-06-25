Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

España llega a Guadalajara para jugar contra Uruguay

Atlas News

La selección española ha viajado hasta Guadalajara, México, para el último partido de la fase de grupos del Mundial de fútbol. Muchos aficionados han recibido a los jugadores y les han pedido que les firmasen las camisetas a la vez que les han dado ánimos. El equipo jugará contra Uruguay el día 27 a las 2 de la madrugada hora peninsular. Si España gana los tres puntos le garantizarán clasificarse para la siguiente fase del Mundial. Si no el resultado estará en manos de Cabo Verde y Arabia Saudí que tienen uno y tres puntos menos que España respectivamente. Más información