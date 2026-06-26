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VÍDEO MUNDIAL 2026 | Victoria de Países Bajos sobre Túnez

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá va tomando color, y se adentra ya en las semanas decisivas. Por primera vez en la historia se jugará una ronda de dieciseisavos de final al haber hasta 48 selecciones en el torneo. En cuestión de un par de días, se conocerá la totalidad de las primeras 16 eliminadas, pero lo más importante: el cuadro completo con las 32 que arrancarán la fase del K.0. desde la noche de este domingo 28 de junio. Uno de los cruces definidos es el Países Bajos - Marruecos. Los neerlandeses certicaron su liderato en el grupo F con un triunfo sbre Túnez.