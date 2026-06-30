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La remontada de Brasil ante Japón desata la euforia en Copacabana

La playa de Copacabana se convirtió este lunes en el epicentro de la fiesta brasileña tras la sufrida victoria de la 'Canarinha' por 2-1 ante Japón. Los aficionados, congregados en masa en el Fan Fest de Río de Janeiro, pasaron de la decepción inicial a la euforia absoluta tras ver cómo su selección lograba dar la vuelta a un marcador que se había puesto cuesta arriba. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti se vio sorprendido en los primeros compases del encuentro por la sólida propuesta del conjunto asiático. La tensión se mantuvo hasta el último minuto debido a la presión asfixiante de Japón, un rival que obligó a Brasil a emplearse a fondo. Entre los seguidores locales, el debate estuvo marcado por la ausencia de Neymar, quien vio todo el encuentro desde el banquillo. Aunque el astro estuvo calentando en la banda, Ancelotti decidió finalmente no darle minutos, una postura que el técnico admitió haber meditado detenidamente. Con este billete asegurado, Brasil ya espera rival para la ronda de octavos de final, que saldrá del enfrentamiento de este martes entre Costa de Marfil y Noruega. El próximo cruce de la pentacampeona del mundo tendrá lugar el próximo domingo en Nueva Jersey. Más información