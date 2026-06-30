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Vídeo Mundial 2026 | Bombazo: Paraguay deja KO a Alemania

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Al tercer partido de dieciseisavos, llegó la primera prórroga. Se vislumbró en el primero (Canadá-Sudáfrica, 1-0, gol en el minuto 92) y se dio por hecho en el segundo (Brasil-Japón, 2-1, gol en el 96), pero se retrasó al duelo aparentemente desigual. Paraguay aguantó el tiempo reglamentario (1-1) el acoso de Alemania y se consagró a resistir hasta los penaltis (3-4). Bombazo, los alemanes fuera con un portero que ha sido ofrecido al Valencia CF como el gran héroe: Orlando Gill... lo paró prácticamente todo. Más información

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