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VÍDEO Fichajes | El valenciano Fali ficha por el Xerez

El Xerez Club Deportivo, equipo de Segunda RFEF, ha anunciado la incorporación del defensa valenciano Rafael Jiménez Jarque 'Fali' (València, 12 de agosto de 1993). La llegada del futbolista del Cabanyal ilusiona en el entorno del equipo azulino, sobre todo, por la cantidad de partidos que ha acumulado en la élite de la Primera división: 117 con la camiseta del Cádiz CF entre 2020 y 2024. Este es el vídeo con el que han presentado a... "un titán para defender al Xerez". Más información