Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Bélgica logra una remontada épica ante Senegal

La selección de Bélgica firmó este miércoles una de las páginas más dramáticas y emocionantes de su historia reciente en los Mundiales al derrotar por 3-2 a Senegal en la prórroga, logrando así un billete agónico para los octavos de final del torneo. El conjunto africano parecía tener el encuentro bajo control y rozaba la clasificación con una cómoda ventaja de 0-2 en el tramo final del partido. Sin embargo, la persistencia belga obró el milagro: dos goles en apenas tres minutos, a partir del minuto 85, forzaron un tiempo extra que parecía impensable para los aficionados reunidos en Bruselas. La locura definitiva llegó en el minuto 125 de la prórroga, cuando el centrocampista Youri Tielemans transformó con éxito un penalti que sellaba la remontada y evitaba la tanda de penas máximas. Para muchos aficionados locales, la gesta superó incluso a la mítica remontada ante Japón en el Mundial de Rusia 2018.