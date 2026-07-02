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EEUU rompe una maldición de 24 años y desata la locura en el país

La selección masculina de fútbol de los Estados Unidos ha hecho historia al certificar su clasificación para los octavos de final del Mundial tras derrotar por 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Este triunfo no solo mantiene vivo el sueño del anfitrión en la gran cita mundialista, sino que rompe una dolorosa racha de 24 años sin lograr una victoria en un partido de eliminación directa en este torneo. El encuentro, disputado con una intensidad eléctrica en el área de la Bahía de San Francisco, estuvo lleno de drama. Folarin Balogun adelantó a los estadounidenses poco antes del descanso, desatando la euforia en un estadio teñido de barras y estrellas. Sin embargo, el propio Balogun pasó de héroe a villano en la segunda mitad al ser expulsado tras una rigurosa falta sobre Tarik Muharemovic. La victoria ha provocado una oleada de celebraciones multitudinarias en los puntos de encuentro de diversas ciudades estadounidenses, donde miles de aficionados se congregaron para seguir el agónico desenlace.