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Portugal celebra que jugarán los octavos del Mundial contra España

Portugal ganó en el descuento y con polémica a Croacia y será la rival de España en los octavos de final del Mundial. En Lisboa, los aficionados reunidos para ver el encuentro celebraron a lo grande una clasificación que se había puesto muy cuesta arriba hasta los últimos minutos. En Zagreb, en cambio, los seguidores croatas que seguían el partido pasaron de las bengalas a las lágrimas y al enfado por la actuación arbitral.