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VÍDEO MUNDIAL 2026 | Mejores momentos del triunfo de Francia ante Paraguay

La selección de Francia superó (0-1) este sábado a la de Paraguay con un gol de Kylian Mbappé de penalti en el minuto 70 del igualado cruce de octavos de final del Mundial 2026 celebrado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos). Ahora, le espera ya Marruecos en los cuartos de final, una vez que los africanos tumbaron unas horas antes a una de las anfitrionas, Canadá. El choque tendrá lugar el jueves, a las 22:00 horas, en Foxborough (Estados Unidos).