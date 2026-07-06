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Inglaterra resiste el acoso de México y sella un agónico pase a cuartos de final

La selección de Inglaterra logró una histórica y sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras derrotar este lunes por 3-2 a México en un vibrante encuentro disputado en el emblemático Estadio Azteca. El combinado dirigido por Thomas Tuchel tuvo que vestirse de héroe para resistir el empuje del conjunto coanfitrión en los minutos finales y sellar su pasaporte a la siguiente fase del torneo. El partido se puso de cara para el conjunto británico gracias a una destacada actuación de Jude Bellingham, autor de un doblete, y a la efectividad desde el punto de penalti de su capitán, Harry Kane. Sin embargo, el camino no estuvo exento de drama para los ingleses. Poco después del descanso, tras una ocasión clara de Nico O'Reilly que se estrelló en el poste, las cosas se complicaron seriamente para Inglaterra. El defensor Jarell Quansah vio la tarjeta roja directa debido a una dura entrada deslizante sobre Jesús Gallardo, dejando a su equipo con diez jugadores sobre el terreno de juego con casi toda la segunda mitad por delante. A pesar de la inferioridad numérica, Inglaterra logró mantener la ventaja, pero un penalti cometido por el propio Harry Kane reabrió el partido. El delantero mexicano Raúl Jiménez no perdonó desde los once metros y puso el definitivo 3-2, inyectando una dosis máxima de suspense a los últimos veinte minutos del choque. Con el agua al cuello y replegados en su propio campo, los británicos tiraron de casta y solidez defensiva para contener las acometidas de una selección mexicana que buscaba con desesperación el empate espoleada por su público. Más información