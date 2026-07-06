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Noruega hace historia y se mete en cuartos de final del Mundial

La locura se ha apoderado de las calles de Oslo. Miles de aficionados noruegos inundaron el centro de la capital durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes para celebrar una gesta inédita: la histórica victoria por 2-1 frente a Brasil que clasifica a la selección nórdica, por primera vez en su historia, para los cuartos de final de la Copa del Mundo. Las camisetas rojas y las banderas tricolores tomaron las avenidas principales de la ciudad, especialmente las vías que conducen al Palacio Real. La euforia colectiva estuvo marcada por el ya famoso "remo vikingo", la celebración que los aficionados popularizaron durante el torneo y que esta noche repitieron al unísono sentados sobre el asfalto. La clasificación no estuvo exenta de sufrimiento. El combinado noruego tuvo que resistir la enorme presión de la canarinha y sobrevivir a un penalti lanzado por Neymar en el tiempo de descuento que amenazó con romper el sueño nórdico. Sin embargo, los dos goles firmados por la estrella Erling Haaland, sumados al despliegue físico de todo el bloque y a una actuación memorable del guardameta Ørjan Nyland, sellaron la victoria más importante en la historia del fútbol del país.