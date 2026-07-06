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Tristeza en Copacabana tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Los brasileños sufrieron anoche con la derrota de su selección en octavos del Mundial ante Noruega (2-1), extendiendo la sequía de títulos del país a 24 años. Los pentacampeones no supieron aprovechar las primeras oportunidades, fallando un penalti de Bruno Guimaraes y una ocasión clara de Endrick, mientras que el noruego Erling Haaland anotó dos goles en la segunda mitad. Miles de personas se habían congregado en la playa de Copacabana para disfrutar de un encuentro que acabó convertido en un triste recuerdo. La derrota ante Noruega reaviva el debate sobre si Carlo Ancelotti es la persona idónea para dirigir a Brasil. Esta derrota supone el peor resultado de Brasil en un Mundial desde 1990 y prolonga una racha de seis torneos fallidos a nivel mundial, dejando a los aficionados anhelando su tan esperado sexto campeonato.