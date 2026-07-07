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Bélgica golea 4-1 a Estados Unidos y sella su pase a los cuartos de final del Mundial

La selección de Bélgica firmó una actuación contundente este martes al derrotar por 4-1 a Estados Unidos, asegurando su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Mundo. El combinado belga impuso su juego a lo largo de los noventa minutos, disipando las dudas de los primeros encuentros del torneo y consolidando su línea ascendente tras la sufrida victoria en la ronda anterior frente a Senegal. El encuentro estuvo marcado en las horas previas por la polémica decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja que el delantero estadounidense Folarin Balogun recibió en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina. A pesar del malestar que causó esta medida en el entorno belga, los futbolistas respondieron con un dominio absoluto sobre el terreno de juego. La afición, congregada en diversos puntos del país como la localidad de Herzele, celebró con euforia el pase de ronda. Los seguidores destacaron el cambio de actitud y la energía del equipo en comparación con la fase de grupos. Tras encadenar dos victorias consecutivas en la fase eliminatoria, el optimismo ha vuelto a las filas belgas de cara a su próximo compromiso.