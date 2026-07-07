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Un creador de contenido chileno cubre su coche nuevo con cromos del Mundial

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El creador de contenido chileno Ariel Osses ha logrado transformar un viejo anhelo de la infancia en un fenómeno de masas sobre ruedas. A sus 33 años, Osses ha cumplido el sueño de completar el álbum Panini de la Copa del Mundo, pero de una forma muy particular: cubriendo por completo su coche recién comprado con los famosos cromos del torneo de fútbol. La iniciativa nació de una espina clavada en su niñez. Según explicó el propio Osses, cuando era pequeño su familia no disponía de los recursos económicos necesarios para comprarle el álbum y los paquetes de cromos, y mucho menos para completarlo. Tras verse obligado a posponer la idea durante la anterior cita mundialista por no tener coche ni estampas, decidió que este año era el momento de saldar aquella cuenta pendiente con su pasado. A pesar de las dudas iniciales de su esposa y la sorpresa de sus amigos —ya que apenas llevaba dos semanas con su nuevo coche, un Mazda 3—, Osses comenzó la hazaña pegando sus primeros 373 cromos repetidos en el capó. Al darse cuenta de que no bastaban para cubrir toda la carrocería, decidió emprender una gira por varias ciudades chilenas, incluyendo Talca, Chillán, Concepción y zonas afectadas por incendios a principios de año como Penco y Lirquén, con el objetivo de implicar a la gente y llevarles un poco de alegría.