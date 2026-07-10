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La Fonteta se abre al público para seguir el partido de cuartos de final España-Bélgica

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El Ayuntamiento de València abrirá esta tarde el Pabellón de la Fuente de San Luis para seguir el enfrentamiento en cuartos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica. El partido entre ambas selecciones, que se celebra esta tarde a las 21:00 horas, será determinante para conquistar las semifinales, que se celebrarán la próxima semana. La apertura de puertas en la instalación deportiva comenzará a las 19:30 horas hasta completar aforo. La entrada se realizará a través de las puertas de acceso 3 y 4. Las personas menores que deseen acceder al recinto deberán ir acompañados de un adulto. Más información