¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
MUNDIAL 2026 | España - Bélgica, la historia se repite 40 años después
Este viernes no juega solo la Selección española, también lo hace Eloy Olaya. El ex del Valencia CF tiene clavado en el corazón el España - Bélgica de hace 40 años en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). La selección española prometía más que nunca, se encaminaba a firmar el mejor Mundial de su historia hasta ese momento, México 1986. Sin embargo, el sueño se hizo trizas en la tanda de penaltis, en la que el pequeño extremo gijonés falló su lanzamiento, atajado por el belga Jean-Marie Pfaff. Hoy, Eloy anhela la "vendetta" de aquella tanda de penaltis que puedes ver en este vídeo. Más información