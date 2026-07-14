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Varias leyendas de la selección española animan a los de Luis de la Fuente

El exguardameta de la selección española, Iker Casillas, ha ejercido como portavoz de las leyendas nacionales en el acto institucional de la Casa España celebrado en Dallas, Texas. El exportero madrileño ha querido poner en valor la trayectoria del combinado nacional, destacando la enorme ilusión que genera en todo el país ver de nuevo al equipo a las puertas de una gran cita y recordando la trascendencia histórica del momento que vive el fútbol español con esta clasificación. Casillas ha subrayado la entrega y el compromiso que siempre han caracterizado a los jugadores que han vestido la camiseta de la selección, con el firme objetivo de hacer sentir orgullosa a la afición. "Deseamos que casi sea que mañana se vuelva a cumplir ese éxito y que podamos estar en la próxima final de Nueva York el próximo domingo y poder, ¿por qué no?, soñar con bordar una segunda estrella en la camiseta", ha expresado con emoción ante el resto de exjugadores y representantes de la Real Federación Española de Fútbol.