M. À. Montesinos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO MUNDIAL 2026 | La Argentina de València enloquece con el pase a la final contra España

Miles de argentinos han celebrado en las calles de València, especialmente en la Plaza del Ayuntamiento, el pase de la Albiceleste a la final de la Copa del Mundo. Argentina se medirá a España en la noche del domingo, una vez que este miércoles ha sellado la clasificación tras vencer a Inglaterra en otro partido de infarto con remontada en los minutos finales de la semifinal (1-2). Más información