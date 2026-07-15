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VÍDEO MUNDIAL 2026 | La Argentina de València enloquece con el pase a la final contra España

VÍDEO MUNDIAL 2026 | La Argentina de València enloquece con el pase a la final contra España

M. À. Montesinos

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VÍDEO MUNDIAL 2026 | La Argentina de València enloquece con el pase a la final contra España

M. À. Montesinos

València
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Miles de argentinos han celebrado en las calles de València, especialmente en la Plaza del Ayuntamiento, el pase de la Albiceleste a la final de la Copa del Mundo. Argentina se medirá a España en la noche del domingo, una vez que este miércoles ha sellado la clasificación tras vencer a Inglaterra en otro partido de infarto con remontada en los minutos finales de la semifinal (1-2). Más información

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