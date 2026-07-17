¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Entrevista SUPER a Mario Kempes antes de la final del Mundial | "Para mí, Argentina es favorita"
Tarde en España, mediodía en Estados Unidos. Solo quedan dos días para la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina —domingo, Nueva York, 21:00 horas— cuando Mario Alberto Kempes, con el buen humor y la franqueza que siempre le han caracterizado ante los micrófonos, atiende la llamada de SUPERDEPORTE. ¿Quién es el favorito?
Últimos vídeos
Comparecencia por el caso Leire