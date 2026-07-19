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Sesión de trabajo de la selección tras la suspensión del entrenamiento previo a la final del Mundial contra Argentina

La cuenta atrás para la final del Mundial (21:00 horas en el MetLife Stadiumen de Nueva Jersey, Estados Unidos) ha empezado y con ella, las alineaciones para el definitivo España - Argentina de este domingo 19 de julio han comenzado a definirse.

De la Fuente mantiene su confianza en el portero Unai Simón y la línea de cuatro de los últimos partidos con Pedro Porro en la banda derecha, Marc Cucurella en el carril izquierdo y la pareja Laporte-Cubarsí en el centro de la defensa.