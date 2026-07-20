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VÍDEO | Así es la celebración valenciana del segundo Mundial de España

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Miguel Ángel Montesinos / Fernando Bustamante

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VÍDEO | Así es la celebración valenciana del segundo Mundial de España

Miguel Ángel Montesinos

Fernando Bustamante

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La ciudad de València y cientos de localidades de la Comunitat Valenciana, como Foios, cuna del héroe de la segunda estrella, Fernando Torres, no duermen esta madrugada del 20 de julio. Festejan el título Mundial de España, desde el Roig Arena, donde hubo más de diez mil personas en su interior, hasta cada calle desembocando en la Plaza del Ayuntamiento. Más información

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