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La 42ª edición del COTIF comienza a rodar

Este lunes se ha inaugurado en L’Alcudia la 42ª edición del COTIF. El torneo de 2026 reúne a selecciones y clubes como: Marruecos, Mauritania, Brasil, Valencia, Levante, Castellón, Elche y Sevilla en sus categorías Sub-19 y Sub-20. El torneo se celebrará en el Estadio Municipal Els Arcs de l'Alcúdia entre el 20 y el 30 de julio. El prestigioso campeonato internacional vuelve a convertir a la localidad valenciana en el epicentro del fútbol base, consolidándose como una de las competiciones de referencia para las jóvenes promesas del panorama nacional e internacional. Más información