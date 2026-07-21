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Lamine Yamal comparte las fotos más especiales de la celebración con su novia y su hermano

A sus 19 años, recién cumplidos -el pasado 13 de julio-, Lamine Yamal ha conquistado su primer Mundial dos años después de lograr la Eurocopa y a pesar de su juventud se ha convertido en uno de los líderes de este equipo. Y para celebrar esta victoria, el jugador ha publicado en su cuenta de Instagram algunas de las instantáneas más importantes de este gran momento. Más información