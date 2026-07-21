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Laporta no se pronuncia sobre el futuro de Ferrán Torres

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunció que este miércoles será presentado Adeyemi como nuevo jugador blaugrana y evitó pronunciarse sobre la continuidad de Ferrán Torres. A preguntas de los periodistas tras aterrizar procedente de Nueva York, donde asistió a la final del Mundial, se mostró muy orgulloso de que jugadores del Barça sean campeones del mundo, pero no respondió preguntas sobre si el artífice del gol de España seguirá a las órdenes de Hansi Flick esta temporada ni tampoco sobre la posibilidad de incorporación de Julián Álvarez. “Muy orgulloso de que ocho jugadores del Barça sean campeones del mundo”, se ha limitado a decir.