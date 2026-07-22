Nico Tomás

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Brail, Sevilla, Levante y Marruecos, a escena en el COTIF

Arrancó a rodar el balón en Els Arcs de l’Alcúdia. La 42ª edición del COTIF midió al Sevilla FC con el debutante en el torneo Sorriso Sporte Clube brasileño. Con más respeto que ocasiones por parte de ambos equipos, y un Sorriso que sorprendió a los asistentes y al propio Sevilla, el encuentro inaugural privó de cantar ningún gol a los más de mil espectadores que acudieron a presenciar el duelo. Más información