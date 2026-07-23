Nico Tomás

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Empate entre el Valencia y el Elche, en el tercer día del COTIF

Valencia CF y Elche CF abrieron la segunda jornada de la edición 2026 del COTIF. Un duelo de grandes contendientes. Los valencianistas son el campeón histórico del torneo con seis trofeos y los franjiverdes se alzaron con la copa en 2021 y 2023. A falta de calibrar al resto de contendientes, el envite pudo haber sido una final anticipada. Los resultados hablarán. El empate final lo deja todo abierto.