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Pekín acoge la final del campeonato de fútbol de robots diseñados por estudiantes de instituto

Pekín ha acogido la final del primer torneo de fútbol de robots humanoides para equipos de escuelas secundarias de China. Los robots humanoides saltaron al campo para disputar el torneo en medio de una gran expectación. Sin control remoto ni ayuda externa, los robots tuvieron que ver, decidir y chutar por sí mismos. Eso sí, todo ello gracias a un código escrito por los propios estudiantes que combinan su pasión por el fútbol y los robots.