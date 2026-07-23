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Vandalizan el mural de Ferrán Torres en Barcelona

Tras su gol en la final del Mundial del pasado domingo, un artista quiso homenajear a Ferrán Torres dedicándole un mural en el popular barrio barcelonés de Gràcia. Durante la pasada madrugada, varios encapuchados lo han vandalizado escribiendo ‘Puta España’ y ‘Queremos selecciones catalanas’. Finalmente, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha mandado a tres operarios para pintar la pared completamente de negro.